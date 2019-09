Zorgen in onze mailbox. Een medewerker van een apotheek spreekt zich uit tegen het preferentiebeleid, en maakt zich zorgen over de steeds wisselende namen, vormen en verkrijgbaarheid van medicijnen.

Hoi GeenStijl,

Ik wil iets vertellen over het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars (wiki - red.). Ik werk in een apotheek en heb er dus elke dag sinds een aantal jaren mee te maken. Gisteren een telefoontje van een klant, die ineens slaaptabletten in plaats van slaapcapsules had gekregen. Zelfde werkzame stof, zelfde sterkte, dus wat ons betreft geen probleem. En door zijn zorgverzekeraar zijn nu alleen de tabletten, preferent en de capsules niet meer. Dus wij leveren braaf de tabletten ipv de capsules, want we moeten wel.

Maar dan belt de klant ons helemaal in paniek, heeft geen vertrouwen in die tabletten! En dan kijk ik als werkneemster naar de prijzen van de capsules en de tabletten en, die verschillen zo weinig dat ik me af ga vragen waarom zijn zorgverzekeraar de tabletten als preferent aanmerkt, geen idee want bijna gelijke prijzen.

Ik heb zoveel jaren met veel plezier in apotheken gewerkt maar sinds dit preferentiebeleid Is mijn werkplezier gekelderd, elke keer mensen uitleggen waarom het deze keer weer een ander en onbekend doosje is. Een andere fabrikant (paar centen goedkoper), en wij worden als apotheek verplicht om medicijnen van die fabrikant te leveren.

Als gele pillen ineens blauwe capsules worden

Ik begrijp onze klant heel goed en vraag me af of de zorgverzekeraars de consequenties van hun voorkeursbeleid goed genoeg beseffen. Deze man begreep het helemaal niet en had geen vertrouwen in tabletten ipv de capsules die hij altijd kreeg. Maak heel vaak mee dat verandering van vergoedingen door verzekeraars mensen helemaal overstuur maakt.

Dat om de haverklap en regelmatig veranderen van preferente geneesmiddelen is zo schadelijk en maakt (vooral bij oudere mensen) dat er medicatie-fouten plaats zouden kunnen vinden. Als je eerst gele pilletjes slikte en hetzelfde middel ineens in blauwe capsules zit, terwijl je ook voor andere kwaaltjes medicijnen gebruikt, is een vergissing gauw gemaakt.





Slecht leverbaar als het niet rendabel is?

Daarnaast een ander fenomeen, afgelopen jaren en nu nog steeds, hebben we om de haverklap leveringsproblemen. Medicijnen zijn niet leverbaar, noem maar wat: Fucithalmic voor ooginfecties, Furabid voor blaasinfecties, de meest gebruikte anticonceptiepil In Nederland, Wellbutrin (een antidepressivum), etc, etc. Door alle onderhandelingen door de verzekeraars, is de Nederlandse markt totaal niet Interessant meer voor de farmaceutische industrie. Het brengt nauwelijks meer iets op in Nederland.

Nog zo’n voorbeeld, disulfiram, verkrijgbaar onder de merknamen Refusal en Antabus: een middel dat ineens in Nederland niet meer leverbaar was. Hoezo dan? En ook voor dit medicijn blijkt dat je het via de internationale apotheek gewoon kunt bestellen / importeren. Het wordt dus gewoon geproduceerd, maar was in ons land tijdenlang niet leverbaar. Onze apotheek importeert best vaak medicijnen uit het buitenland en daardoor kunnen we mensen nog best vaak helpen, maar dit is geen gezonde situatie. Wat mij betreft gaat dit preferentiebeleid op de schop zodat we weer normaal kunnen werken en mensen goed kunnen helpen.

Groetjes, Barbara"



