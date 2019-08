Ja, scraping the barrel daar op de uiteindes van het identitaire hoefijzer, maar we zitten nu eenmaal met vragen en je bent pas oud als je niet meer leert!

Bovenstaand doen drie dames van ingewikkelde zede hun beklag over de lesbische gemeenschap, die maar beperkt ontvankelijk lijkt voor hun lichaamsbeleving. Ze zijn namelijk non-binairy, wat betekent dat ze zichzelf als man noch vrouw identificeren. Maar, ze vallen wel op vrouwen, en claimen daarmee het recht zichzelf "non-binary lesbians" te noemen. Maar dan nu. Een lesbienne is een vrouw die op andere vrouwen valt. En naar eigen zeggen identificeren zij zichzelf helemaal niet als vrouw, maar als non-binary. Is er een volwassene in de zaal die het ons uit kan leggen want het is echt heel belangrijk. (Antwoord na de breek).

