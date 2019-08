Syp Wynia was right

QUIZ - Welk beroep hebben de zeven bestuursleden van de BEROEPSvereniging voor VERPLEEGKUNDIGEN, die gisteren zijn afgetreden?

A) Zijn alle zeven actief verpleegkundige natuurlijk

B) Zes verpleegkundigen, één gepensioneerde verpleegkundige

C) Vijf verpleegkundigen, één manager of zoiets en iemand die de notulen bijhoudt

D) Vier verpleegkundigen, twee professors in de verpleegkundologie en iemand die opleiding verpleegkunde volgt

E) Ten minste drie verpleegkundigen dan toch wel

F) Twee soms?

G) Eentje?

H) Twee directeuren, twee voorzitters raad van bestuur, een Manager Leerhuis, een Bestuurder en iemand met een eigen bureau voor bestuur en toezicht

I) H, maar dat er dan ook nog eentje ex-Kamerlid van de PvdA is

HINT: de nieuwe wet die de BIG-registratie van verpleegkundigen moet regelen is in samenspraak met het bestuur opgesteld en blijkt een to-ta-le ramp voor alle verpleegkundigen te zijn. Maar dan ook echt een totale ramp.