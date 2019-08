Nou, dan ben je wel een verdorven klootzak in ons boekje hoor. Diertje was "5 á 6 maanden" oud en had dus nog een heel leven voor zich. "Na een avondje stappen, kwam hij een groepje beschonken jongens tegen, die ergens tegen aan het trappen waren. Toen de jongens weg waren ging hij kijken en vond het arme dier. Het resultaat: schedel verbrijzeld, kaak kapot." Het volledige relaas van een ONTLUISTERDE Dierenambulance Maasland vindt u HIER. En, Egelwerkgroep Nederland, er is werk aan de winkel. Er niet mee voetballen moet z.s.m. opgenomen worden in het egel-hitteplan.