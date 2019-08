“We zijn aan het verbouwen, en het wordt très fabuleuse als het af is, maar het is ook een travail grave, zogezegd. We doen de hele zolder, of grenier zoals dat heet, want we willen verduurzamen. Aangezien we als rechtgeaard NRC-abonnee in een monumentaal pand uit de 18e eeuw wonen, in de lommerrijke, kosmopolitische binnenstad van een van de grotere randsteden, komt er nogal wat kijken bij zulke werkzaamheden. Zo moeten de buitenmuren versterkt worden voor de zonnepanelen. Machinérie krijgen we niet binnen, de buitenruimte is te krap voor een elevateur - alle stenen moeten dus met de hand naar boven. Dat gaat dubbel traag, want om de paar dagen zit ik met stevige rugpijn op de bank. Mijn vrouw kan helaas niet helpen - die heeft haar eigen carrière: ze runt een executive search bureau. Een soort webshop voor hogeropgeleiden. Helaas zitten er in haar HR-kaartenbak geen stenensjouwers. Haha. Au.”

— Hendrick Maitland