Op internet is een... In de stijlloze brievenbus is een roze envelop opgedoken met daarin een uitgeprint dreigement van Arzu Aslan. Voor de mensen die geen flauw idee hebben wie dat is: zij is de meest woke wappie van de sociaalmedia (en uit NRC) die social justice-retoriek tot zulke absurde uitersten stuwt, dat velen nog steeds denken dat ze een kunstproject is à la Titania McGrath (#FF). Ze wil "witte mannen breken" en is dus in ieder geval niet iemand die je op een gourmetavondjes wilt uitnodigen (ook niet als je zelf niet blank bent). Uitgerekend haar haatdragende teksten zaten dus bij onze post. Getuige de inscriptie in de kaart, lijkt de afzender de boodschap te onderschrijven. IRL ingehaald door het gif van het internet. We voelen ons ernstig in onze safe space getast. Gebroken, wij zijn het.