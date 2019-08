Nu maar hopen dat ze die duistere toon vast weten te houden, daar op Disney+ (wat de concurrentie aan gaat met Netflix en Amazon Prime). De onderstaande gelekte sneak peek van vier maanden geleden suggereert in ieder geval nogal van wel. Maar goed, The Mandalorian dus, de eerste live action Star Wars-serie. Mandalorians zijn in Star Wars lore een huurlingenvolk waarvan het logo trouwens onlangs nog op een inmiddels overleden arm verscheen. Hun bekendste leden zijn natuurlijk vader Jango Fett (uit wiens klonen de oorspronkelijke clone army bestond) en kloonzoontje Boba Fett. Maar deze serie gaat over een andere "lone Mandalorian gunfighter of questionable character" gespeeld door Pedro Pascal, die we natuurlijk kennen uit GoT en Narcos. Speelt zich in de tijdlijn allemaal af een paar jaar na Return of the Jedi. Wij zijn in ieder geval al helemaal verkocht aan die roterende makker op 1:03, want dat is dus een IG-88 assassin droid die we voorheen alleen kenden uit die verzameling huurlingen om Darth Vader heen. Enfin, enorm zin in deze serie eigenlijk.

Maar goed, zolang wij tijdens WW3 de onderstaande Mandalorian Balistic Helmets mogen dragen maakt het ons eigenlijk niet eens uit of we winnen.