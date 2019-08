Knap hoor, de Elfstedentocht zwemmen, maar doe dat blokje om maar eens in deze uitblinkerbroek. Kijken of het volk dan nog steeds zo dapper staat te klappen langs de zijlijn. Because this zwembroek doesn't take prisoners. Vooral bij de edele kunst van de rugcrawl bewijst deze volwassen badderbroek zijn waarde. Ook superhandig voor iedereen die te preuts is een naaktstrand te trotseren. Recenseren, dat laten we eigenlijk liever aan anderen over, maar bij hoge uitzondering krijgt deze strijder vijf hele dikke sterren: ⭐⭐⭐⭐⭐

Loser met z'n ballenknijper