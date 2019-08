De opgepiefte ophef over een reclame-uiting voor groentebodems onder bezorgpizza's bereikt een nieuw dieptepunt: de Reclame Code Commissie buigt zich over bloemkolen in bushokjes.

Voordat die fopcommissie de pizzaposters gaat proeven. Mogen wij nou eens wat vragen stellen? Wat is er nou precies zo vreselijk aan die posters van New York Pizza? We zien twee ferme bloemkolen die door een (anonieme, want hoofdloze) vrouw op borsthoogte omhoog worden gehouden. Geen tetten te zien. Alleen een beetje buik. Niet de vrouw wordt aangeprezen, maar de bloemkolen. Een beetje zoals de Milner kaasdames en -heer ook ontkleed gingen om kaas te verkopen (deze en hier nog naakter, daar de posters & ook nog Daniëlle Overgaag). Niet zo lang geleden, nooit iemand over gehoord. Maar bloemkolen, dat is seksisme. Waarom? Omdat de bloemkolen suggereren borsten te zijn? Zijn bloemkolen dan seksistisch? Zijn pizza's seksisme? Of is suggestie al seksistisch? Het louter refereren aan borsten is kennelijk seksisme en zo ja, hoe dan ooit nog doucheproducten, maandverband of scheerproducten voor dames aan te prijzen?

Of pizzabodems. Je kan wel een letterlijke pizza met een bloemkoolbodem op zo'n poster zetten, maar vertel ons maar of je op deze foto kunt zien dat die bodem uit bloemkool bestaat. Nee hè? Als de vrouwenbeweging tijd over heeft om hier een pizzapunt van te maken, dan is de emancipatie dus feitelijk voltooid. Wat overblijft, is een ongeorganiseerd sputterclubje dat wanhopig op zoek is naar relevantie, en geen progressief streven meer kan definiëren. En zich dan maar opwindt over een volstrekt onschuldige (want niet denigrerende) bloemkolencampagne die boven alles een referentie is naar André van Duin, die zowel over hele grote bloemkolen als over pizza's twee hits maakte. En de televisiereclame is een parodie op sekslijnen - opzichtig niet-sexy, tenzij bloemkool je fetisj is.

De Reclame Code Commissie heeft VIER WEKEN (!) nodig om tot een uitspraak te komen. Hoeveel bloemkoolpizza's (en extra pizza's in het algemeen) heeft New York Pizza deze zomer eigenlijk extra verkocht dankzij deze succesvolle campagne, die een enorm bereik en tonnen aan gratis mediawaarde heeft gescoord? Eigenlijk is het ergste van alles nog de normalisering van bloemkoolbodems onder een pizza. Doe eens normaal joh!