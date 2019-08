De regisseur van het geniale Jarhead en arthouse-Bondfilm Skyfall dropt namelijk een soort combinatie van Dunkirk (race tegen klok) en Saving Private Ryan (red een broer uit de voorlinie), maar dan een wereldoorlogje eerder. Colin Firth stuurt Tommen Baratheon onder nogal wat tijdsdruk naar de voorste loopgraaf om z'n broer van een zekere dood te redden, en dan mag Benedict Cumberbatch ook nog wat dingen grommen langs de lijn van "War, war never changes". Zin in wel, zeker na die gekleuriseerde tour de force-docu They Shall Not Grow Old van Peter Jackson. Maar ja, om het af te leren nog maar een keertje janken om de onderstaande mooiste WO1-scene ooit, good luck everyone.