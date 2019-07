Al jaren de grote vraag op de internets. Waar zijn de schilderijen van de Amerikaanse tv-schilder Bob Ross? Van 1983 tot 1994 kliederde de latere cult-held & champignonkapselhoofd Bob Ross in totaal dertigduizend schilderijen met vrolijke boompjes & bergjes voor zijn tv-show The Joy of Painting. (Dat hij van ieder schilderij 3 kopieën maakte was al bekend.) Show was ooit te zien bij de TROS, maar wordt nog steeds uitgezonden, tot op de dag van vandaag. Die schilderijen gingen nooit in de verkoop, en in musea hangen ze ook niet. Maar waar zijn ze dan? Laten we het niet spannender maken dan het is. Al die paintings liggen gewoon & WTF in de opslag bij Bob Ross Inc HQ in Virginia. In dozen, in een schuur. Allemaal. Aldus schitterend uitgezocht door de NY Times in dit 10 minuten durende filmpje.