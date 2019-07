Wie 'krapte' en 'beurs' zegt, denkt natuurlijk onmiddellijk aan de overvolle stapelstad New York, en zijn stierlijke NY Stock Exchange. Maar ja, steeds onbereikbaarder voor velen - er moeten immers ook monden gevoed worden. Vliegschaamte, je zou willen dat je het je kon veroorloven. Daarom biedt de GeenStijl Thuisblijfservice een kleine uitvlucht aan Jan en Johanna Modaal aan: een rondgang langs de epische hoogbouw van de (en het) wolkenkrabberkapitaal van de wereld. De Grote Appel. Gewoon te vinden op - hoe is die site nog gratis - Twitter.com, en wel in de tijdlijn van Paul Peeters. Deze jongeman houdt al ruim een jaar een meer dan onderhoudende en behoorlijk eindeloze Twitterdraad levend met historische foto's en achtergronden bij de sky scrapers van de commerciële hoofdstad van het vrije westen. Skyscraperception in de stad die zo vol is van wolkenkrabbers dat ze wolkenkrabbers in wolkenkrabbers verwerken (zie pica). Sturen we u ook eens een keer door naar iets opbeurends op Twitter. We zien de vakantiefoto's graag tegemoet!

P.S. Wie liever wat luchtiger verkansievermaak opzoekt: @PalPeet heeft ook een fijne collectie 'Maxima gekleed als Dixi'. Geen dank.