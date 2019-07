Gutmensch. Wij houden niet zo van dat woord. Het is namelijk nét geen lekker lopend woord en dan hebben we het nog niet over de malle bijsmaak die het gekregen heeft. Of eigenlijk heeft het door overmatig (en niet zelden ongepast) gebruik z'n waarde verloren. Mensen die zichzelf "Gutmensch" noemen, doen dat omdat het een trotsfoute geuzennaam is. Geworden. Zeg maar zoals "racist" en "fascist" ook een ironische of sarcastische lading hebben gekregen, maar niet meer betekenen waar ze ooit voor stonden. Als iedereen een racist is, is niemand het nog. Tijd voor een nieuw woord. Dat maakt Johan Fretz (gedoodverfde opvolger van Rutte in 2025 - red.) niet zo veel uit. Die hobbelt lekker achter de bandwagen aan, spelend op zijn fluit en zingend over policor clichés. En fuk het, noem ons ook maar Gutmenschen, maar dit is best een lollig liedje. En dat zeggen we echt niet omdat We Worden Genoemd.