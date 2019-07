Die NAVO-norm van 2% ho maar, maar oh oh wat is het belangrijk om naast de NAVO nog een EU-leger te hebben dat geen EU-leger heet. Prima natuurlijk, Europese legers een beetje uitlijnen, synchroniseren en uitwisselen welke flash balls het beste werken tegen een protesterende arbeidersklasse. Maar waarom moet het dan toch weer onder auspiciën van de Europese Unie? Nu zegt u natuurlijk: hey hey de European Defence Agency (EDA) valt onder de Europese Raad en dat zijn gewoon alle nationale regeringsleiders. Maar het hoofd van de EDA is dan weer de MinBuz van de Europese Commissie. Nu dus nog de Italiaanse Federica Mogherini, straks de Spaanse Josep Borrell Fontelles, omdat Italianen en Spanjaarden altijd de goede kant kiezen als het erop aan komt. Maar goed, de European Defence Agency is dus namens wie u straks in de loopgraven aan het Oostfront staat. W o u l d y o u l i k e t o k n o w m o r e?