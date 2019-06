Zij: heb je cam?

Jij: nou en OF PIK wat denk jij dan gek en niet zomaar eentje ook! Nee, de WooX R4024 Smart WiFi indoor Camera om m'n FUCKING BABY in de gaten te houden dus laat me met rust!

Nee maar even serieus, wel echt een machtig mooi ding natuurlijk. Uw ogen, oren én patriarchaal gezag als u niet thuis bent, want dit ding heeft gewoon tweewegs-audio, waardoor u zich ook op op een afstand kunt laten gelden als de muizen weer eens spreekwoordelijk op tafel dansen. En dan heeft-ie óók *wargasmt op het Splinter Cell- en Call of Duty-geluidje bij going dark* nog eens NACHTVISIE van 10 meter. Natuurlijk allemaal weer feilloos te gebruiken met uw smartphone want zo doen we dat tegenwoordig blijkbaar.

U raadt trouwens nooit wat het kost want we begrijpen het zelf ook niet, maar dit Oog van Sauron is dus SLECHTS 30 EURO. Nagenoeg gratis, nu u het zegt ja.