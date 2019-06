Staat op Veroncia Inside dus is het waar. Koekoek! Sierd de Vos gaat commentaar geven bij o o o dat voetbalspel jahaahahaaaa FIFA20. Nooit meer, "Nou Evert, ik had eigenlijk meer van die speler verwacht" maar gewoon Obla-die obla-da Oblak. Wist u trouwens dat er in de buurt bij de commentaarstudio een geweldig eettentje zit waar ze tot diep in de nacht nog verse tapas voor je maken die worden geserveerd door de prachtige dochter van de eigenaar, Miranda, die op woensdagen en zaterdagen altijd extra grote oorbellen in doet? Daar heeft Sierd in 1993 toen hij nog voor FilmNet werkte een keer een onvergetelijke avond gehad met Aad de Mos. Er zit nu in de buurt van Sierd overigens een Braziliaanse verslaggever die ontzettend uit zijn mond stinkt en de verbinding met Hilversum laat te wensen over ole ole ole ole ole ole. Dus pak die controller en vergeet niet af en toe tegen de PALO te schieten ja!