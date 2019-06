:

Ik doe dat omdat het mijn familietraditie is, van moeders kant althans. Ik ben een kind van de biblebelt, ben na mijn kinderjaren jaren niet meer naar de kerk geweest, maar deed in 2006 belijdenis. In dezelfde kerk waar ik in maart '68 gedoopt ben. Tegenwoordig zit ik bij een kerk in 070, omdat ik nu hier woon. Wat mij trouwens enorm verbaasde toen ik hier kwam, is dat er in heel Den Haag, maar 3000 belijdende PKN-leden zijn. Zoveel gemeenteleden heeft de PKN in Numansdorp ook.. En in andere gemeenten op de Zuidhollandse eilanden is dat niet anders.

Maar wat heb ik te zoeken in de tegenwoordige kerkdienst? Ik vind het een interessant cultureel verschijnsel, verder herinnert dat uurtje dat een dienst meestal duurt, me aan thuis, aan een tijd die nooit meer terugkomt, aan standvastigheid. In zo' n dienst, ook al is de stad hier op zondagmorgen toch wel net zo uitgestorven als de kerkdorpen, Ik ben trouwens zo gewend aan de inrichting van kerkdiensten uit mijn kinderjaren, dat ik het gebruik van beamers echt helemaal niks vind. Waarmee ik aan het eind van deze minipreek kom ;-) Ik heb bij mezelf ontdekt dat ik in kerkelijk perspectief nogal conservatief ben, alhoewel ik niet uit de hele notenkerk kom, maar maatschappelijk ben ik volkomen anders. Kerkelijk stopte mijn ontwikkeling kennelijk toen ik na mijn 12e niet meer ging. Mijn tegenwoordige levensbeschouwelijke interessen geldt overigens in de traditie van de PKN als dwaalleer. Maar dat maakt niet uit. Ik begrijp trouwens prima dat zo' n dienst je niks zegt als je er niet in bent opgegroeid. Ik zou dat ook zo voelen als ik in een geloofsdienst zou zitten van een ander godsdienstig genootschap. Waarbij het trouwens wel weer zo is, dat nog in mijn kinderjaren, veertig jaar geleden, de denkhouding die mij van huis uit is aangeleerd over alle andere geloofssoorten dan de Nederlands Hervormde, toch wel negatief was. Althans, zo ging het over ' die gereformeerden' of ' die zwarte kousen' . Maar ook over 'de katholieken'. Nog voor de generatie die aan het begin of voor WOII geboren is, is de 80-jarige oorlog nog immer niet voorbij. Besproken in de juiste gelegenheid en omstandigheden. De invloed van die ingrijpende geschiedenis op het gedrag is minimaal, en ik denk met mijn generatie eigenlijk wel verdwenen...

Aldus, mijn waarde halbstark, zoiets? Anders gewoon doorvragen natuurlijk...