Had iemand al gezegd dat dit gelukkig onder "overig" valt?

Dus dat het vaasje daarom nog heel is?

Dat we hier vooral niet "minder, minder" van moeten willen?

Want dat wilde die links-deugende SJW in Duitsland destijds ook?

En we hebben die apothekers straks hard nodig voor onze luiers, toch?

Ik word hier zo lauw van. Iedereen ziet wat er gebeurt, en iedereen vindt het "heel erg". Maar straks stemt half Nederland weer op de kartelpartijen die dit organiseren; tolereren; belonen; geheim houden; en als het uitlekt de boodschappers aanklagen, bedreigen of zelfs afslachten. Iemand die ernstige problemen benoemt wordt dan aangepakt omdat hij woordjes gebruikt die Hitler mogelijk ook zou hebben gebruikt, zoals "boreaal" of "regen".

Vandaag stapt Harbers zelf op, zogenaamd omdat de politiek "openheid" wil.

In werkelijkheid weigert de politiek al decennia om serieus onderzoek te doen naar de kosten van immigratie.Slim; op die manier kunnen onderzoeken van derden (oa Elsevier) worden afgedaan als "niet officieel". Ook over problemen als criminaliteit zijn harde cijfers zeldzaam, gemanipuleerd, en gevoelig voor non-discussies over "etnisch profileren"... Toevallig vandaag ook weer een "schandaaltje".

Het roer moet echt snel om.

Denken we daaraan bij het stemmen, donderdag?

Natuurlijk is het EP nog nepper dan de tweede kamer, maar het tegengeluid moet echt groeien. Hoorbaar worden. De door de EU gesubsidieerde trollenlegers hoor ik meer dan me lief is; in de MSM en zelfs op GS.