@Hetkanverkeren | 20-05-19 | 18:56

The Bridge ja,, verdomd. Maar als dat liedje had meegedaan had dat Bridge liedje gewonnen. Die zanger zingt weliswaar een toontje lager, qua zgn. "volle emotie", maar less is more, zoals ze zeggen. Ze.

Oh boy, BRON/BROEN, WAT een serie.

*do you want to fuck? My place or yours? My place.* /Saga Noren modus OFF