Citaat uit een circulaire van Binnenlandse Zaken. Zelf heeft GeenPeil afgelopen week alle Nederlandse gemeenten van onze komst op de hoogte gesteld, maar bij BiZa waren ze ons al voor. In een nieuwsbrief (pdf) die periodiek aan alle stembureauvoorzitters wordt gestuurd, werd op 9 mei al verteld dat er GeenStijl Stemmentellers in het stembureau aanwezig kunnen zijn en dat hun nobele werk voor de democratie gewoon is toegestaan (onderstreping door BiZa - red.). Daarnaast is het ook wel handig om te weten dat het Stemmentellers is toegestaan (onderstreping door ons - red.) om aantekeningen, foto's en zelfs videobeelden te maken van het tellen én het voordragen van de stemuitslag. Uiteraard moeten Stemmentellers zich daarbij wel netjes & beschaafd gedragen, maar daar hebben wij alle vertrouwen in. Wel bedankt, BiZa, voor het meedenken. Want we komen in vrede, deze donderdag.

P.S. Zo'n hele avond live uitzenden vanuit een studio kost duur. Maar er is ook goed nieuws: donaties kun je gewoon vanuit je luie bank, bureaustoel of treinzitje doen. Dank u.