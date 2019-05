Het zal me een zorg zijn. Heb vrouwen altijd sexier, gevonden in gewoon hun dagelijkse eigen(!) plunje, of een pyama (okay, al dan niet met string eronder), of vale jeans van 10 jaar oud, een geyl joggingpak (trek je zo naar benee), een geruite rok, maakt niet vriend, maar gewoon gewoon: gewoon is al geyl genoeg.

.

Het zal in mijn hardware zitten dat ik niet erg kick op zgn. "spannende Victoria-setjes" want ook de zgn. "kinky" dingetjes in "bed" winden mij totaal niet op. Niet dat het een afknapper is, welnee, ze mogen best rondparaderen in zo'n Victoria-outfit in huis, maar hee, die vale jeans van 10 jaar oud, waar die bolle bil zo mooi in zit... en dat hoeft allemaal nog niet eens strak, of "je kont staat open"- niveau. Welnee. Ook een baggy trousers en een wijdvallende blouse does it all.

Neem nou Jada Pinkett Smith, aka "Ronnie" in Menace to Society:

getyarn.io/yarn-clip/66e9d4a3-9f6d-40...

Die baggy trousers zie je hier niet (check die klassieker sowieso als je hem nu nog niet hebt gezien) maar oh oh oh man wat past die vrouw daar lekker in zeg.

.

Sommige vrouwen zeggen dat ze het voor zichzelf doen, dat ze zich dan eventueel "vrouwelijker"/sexier kunnen "voelen". Prima toch, you go girl.

Maar mij wind je er niet mee om je vinger.

Daaahaag, Victoria met je Network Television glitter & glamour crap.

REAL women in REAL clothes FTW!