Net toen we dachten: goh, zouden Casper van Wijngaarden en zijn pak melk van een vader Walter van Wijngaarden toevallig nog mensen hebben doodgereden, zijn spic en span weer in het nieuws. De twee die er met hun raketsnelheden voor gezorgd hebben dat Fleur (19) is overleden kregen een flutstrafje aan hun broek, omdat met drank op tegen elkaar autoracen op een levensgevaarlijke dijkweg kennelijk niet wordt gezien als 'roekeloos'. Welnu, het OM gaat nu in cassatie 'om nog eens heel zorgvuldig naar de zaak te kijken'. Dat voelt toch een beetje of je een seizoenkaart hebt voor thuisploeg en je ineens in het uitvak wordt gegooid, maar vooruit dan maar. Hup OM!