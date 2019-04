Zoals dat tegenwoordig goed gebruik is werd de aanval voor vrienden en familie ge-livestreamed, en publiceerde hij een heus manifest voordat hij een synagoge in San Diego binnenstapte met een "assault style rifle". En dat op de laatste dag van Pesach en slechts 6 maanden na de Pittsburg synagoge shooting waarbij 11 mensen om kwamen. Schuld van de New York Times. Earnest ontvluchtte de locatie nadat zijn wapen haperde, maar gaf zich niet veel later over aan de politie. Hij had nog geen strafblad, maar schrijft in zijn manifest dat hij ook verantwoordelijk te zijn voor de brandstichting in een moskee 24 kilometer verderop op 24 maart, dus Earnest was echt een all-round hater. Enkele excerpten uit zijn manifest en zijn laatste 8chan-post, na de breek.

Enkele frasen uit zijn manifest

"I do not care about the debt-based currency that Jews like to pretend is money. I do not care for the bread and circus that Jewry has used to attempt to pacify my people. I willingly sacrifice my future—the future of having a fulfilling job, a loving wife, and amazing kids. I sacrifice this for the sake of my people. OUR people. I would die a thousand times over to prevent the doomed fate that the Jews have planned for my race."

"The Jews have depleted our patience and our mercy. I feel no remorse. I only wish I killed more. I am honored to be the one to send these vile anti-humans into the pit of fire—where they shall remain for eternity,” Earnest wrote. “Disgust. Disgust that a race can become so unrecognizably corrupted that they would commit the most heinous acts that only the most twisted of individuals could put into reality. I hate anyone who seeks the destruction of my race. Every Jew currently alive plays a part in the destruction of my race. Does that answer your question?"

"I hate anyone who seeks the destruction of my race. Spics and niggers are useful puppets for the Jew in terms of replacing Whites. Of course, they aren’t intelligent enough to realize that the Jew is using them and they will be enslaved if Europeans are eliminated. Do they actively hate my race? Yes, I hate them. Are they in my nation but do not hate my race? I do not hate them, but they aren’t staying. Are they out of my nation and do not hate my race? Fine by me."

"There is no love without hatred. You cannot love God if you do not hate Satan. You cannot love righteousness if you do not also hate sin. You cannot love your own race if you do not hate those who wish to destroy it. Love and hate are two sides of the same coin. I may be filled with hatred, but I am also filled with love. Most people are empty inside—unspiritual and shameful dopamine fiends devoid of all love, honor, and purpose. I cannot imagine a more pathetic existence."

"If I die—I die. I do not care if I die, but I will not sin against my God and murder myself. I plan on living (only you know the outcome)".