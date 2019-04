Ze hebben het in het onderzoek er niet eens over dat de docent met zijn/haar rug naar het digiboard staat en dat de kinderen (al vanaf kleuterleeftijd) er de hele tijd naar kijken - of ze willen of niet. Zo'n digiboard trekt nu eenmaal meer de aandacht dan hetgeen ze voor zich hebben op hun eigen tafeltje. Een digiboard is in feite iets wat naar je toekomt/op je afkomt, in plaats van dat je moeite moet doen/in moet spannen om het te beeldscherm lezen. Niet voor iedereen zal dit (meteen) een probleem zijn, maar voor degene die er (op den duur) hinder van ondervindt is het moeilijk om dat aantoonbaar te maken. Dan wel ondoenlijk. Het risico bestaat dat dit natuurlijk gemakkelijk afgedaan wordt als weer een richtlijntje, betutteling, iets van bovenaf, waarom veranderen want we doen het al jaren zo, etc etc. Het gaat voorbij aan de werkelijke behoefte van het kind. En dat is aandacht. En dan niet van een computer.