Die Ollongren heeft een een metersdik bord voor haar kop. Ze begrijpt het niet en zal het nooit begrijpen. Alle conclusies in dat artikel zijn onjuist.

De kiezer heeft zijn vertrouwen verloren omdat zijn invloed is weggenomen (verhuist naar de Eu en afschaffing referendum) en er enkel leugens en bedrog voor terug krijgt.

Het "populisme" zoals ze dat noemt (wat ook al fout is) heeft de ruimte gekregen omdat alle middenpartijen wegkijken van o.a. de immigratie problematiek en zorg tekorten maar liever cadeautjes weggeeft aan de nieuwkomers en ontwikkelingslanden en onze ouderen dagen in een luier later zitten.

Ze denkt dat dit met emotie te maken heeft, maar JUIST NIET. Hou op met al die emotie en kijk eens naar de feiten GVD!

Het hele immigratie beleid en klimaatbeleid is volledig bepaald door de deuggevoelens van dit midden (zeg maar gerust links) tuig!

Ik hoop dat ze lijsttrekker wordt. Mijn idee is dat er echt niemand is die die vrouw mag. De D66 is toch al kapot gemaakt door Pechtold en Jetten is niet beter.