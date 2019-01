Want dit land weet dondersgoed waar het voor staat, en zal geen moment aarzelen te vechten, lijden of zelfs sterven voor onze grondwet. Het oprukkende fascisme keurt de homoseksualiteit af? Nou, reken dan maar dat WIJ de liefde vieren en niet stoppen tot er een lederen love swing voor het hele gezin in iedere woning van Staphorst tot Ouddorp naast het kruis hangt. 'When they go low, we go in raw'. Zélfs de burgemeester van onze hoofdstad is niet bang deze ideologische bezettingsmacht te trotseren, dan maar gefusilleerd op de Dam! "We kunnen de liefdeloze Nashville-verklaring negeren, maar we spreken". En wat kan ze spreken hè. Nederland is geen land, het is een idee, en voor dat idee zijn wij bereid te sterven. GeenStijl roept 10 januari voorts uit tot de DAG VAN DE LIEFDE, waarin we de Viering van de Liefde op 9 januari 2019 herdenken. De Opstand van 1572 - de februaristaking - de Dag van de Liefde. Vandaag zijn we allemaal homo.

