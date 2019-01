Geniet er maar van mense! Over een paar jaar kan het niet meer, want dan zit er zoveel CO2 in de lucht dat je helemaal niets meer kan zien van de sterren. Dan wordt de lucht helemaal ondoorzichtig. Of zo. Nou, ja dan zijn we natuurlijk ook allemaal al hartstikke dood, want het is een gif en het klimaat wordt er zo heet van dat we sowieso allemaal al dood gaan van de brandwonden, volgens de klimaatprofeten.

Overigens sneeuwde het gisteren in Zuid-Californië. Maar dat is natuurlijk gewoon weer, en weer heeft niks met klimaat te maken. Tenzij een hitterecord of droogterecord wordt aangetikt. Dan is het klimaat des doods. Of zo. Hoe die logica precies werkt snap ik ook nog steeds niet, het zal wel in de sterren geschreven staan.

Nog maar even goed kijken dan, dadelijk... na de docu “Nothing is forgiven” (op NPO 2 nota bene!), over Charlie Hebdo.