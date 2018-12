Heel erg knap hoor, mensen die de K2 hebben beklommen, maar bedenk dan eens dat die ouwe Belgische gek van een Gertje Verhulst op K3 is geklommen. In de historie van al die bloedmooie K's is Josje Huisman natuurlijk de allermooiste. Als ze je met haar lichaam aan het betoveren is wil je nog maar één ding: naar België verhuizen, en dat is best wel gek, want Josje is gewoon een suffe boerin uit Heusden.