Je zegt t goed. Onverschilligheid. Het is ook niet haar lied.

"because the night belongs to lovers" klinkt dan ook niet jippie de pippie wij lovers maar als mehhh they lovers... en ik ben maar t achtergrondkoortje....

Het is cynisch. De ellende druipt er vanaf. Waar blijft mijn lover terwijl ik Pattie Smith avond aan avond op een podium sta? Ik ben helemaal alleen.

Als je dat complex lang genoeg volhoudt kun je hele erge dingen overleven. Maar of je dan ooit nog blij bent als er uemand met een bloemetje voor je neus staat. Mehhh beter dan dat je been eraf gezaagd wordt. *schouders ophaalt*