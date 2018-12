De beste zangeres van Nederland, zo niet de mooiste. Sirene Anneke uut St Michielsgestel. Was al geweldig met The Gathering uut Oss, solo is ze alleen maar beterder geworden, en chaotischer. Als er iemand is die knoeien in de marge tot kunst heeft verheven dan is het La Giersbergen wel. Dan weer dit, dan weer dat, weer een solo-dingetje, weer een schnabbel hier, weer een schnabbel daar, joe, een nieuwe band: VUUR, hee leuk... De Slimste Mens aan de telefoon, ja doen. Kerstspecial ja doen. KAP DAAR EENS MEE, AN & ga aan het werk. Met dank aan Pritt dit pastorale pareltje in de Poenie50. Aflopende akkoordenschema's in mineur met melancholische melodielijntjes en dan dat serene goth elfenstemmetje dat er gracieus tussendoor hinkelt. Lieve Anneke, pas je een beetje op in dat bos?