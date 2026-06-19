Zeg je Barneveld, dan zeg je kippen eieren Ballonfiësta, en zeg je Ballonfiësta, dan zeg je Barneveld. In de zomer vliegen er boven Barneveld dagenlang allerlei ballonnen (de 'Ballon' in 'Ballonfiësta') en gaan talloze lokale vrijwilligers, sponsors en andere enthousiastelingen aan de slag om de lokale gemeenschap te versterken middels een leuk, fijn en verbindend evenement (het 'fiësta' in 'Ballonfiësta') voor jong en oud. De opbrengst gaat naar het goede doel. Als het Ballonfiësta Barneveld niet bestond, hadden ze het uit moeten vinden. En dat ieder jaar weer opnieuw. Ieder jaar? Niet in 2026, want tussen Ballon en fiësta staan provincieregels in de weg, en quickscans van ecologen. "Volgens de organisatie is het verkrijgen van de benodigde vergunningen de afgelopen periode steeds complexer geworden. De Provincie Gelderland stelde een Omgevingsscan Natuur verplicht in het kader van de Omgevingswet. Daarop is in mei een quickscan uitgevoerd door ecologen." En nu is er dus geen Ballonfiësta. Gefeliciteerd. Wat een overwinning van de natuur. Nou tevreden?