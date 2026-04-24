Ja makkers wat zullen we nog eens zeggen van Dave Grohl en zijn Poo Fighters. Dat was vroeger allemaal heel ruig en rocky en beuky en braken ze alles af, tegenwoordig is het middle of the road 'drie balletjes in de NRC' wachtkamercrack, en als je in de NRC eenmaal als recensie tussen de tuinbanken en de Batavia 18V Fixxbrush onkruidborstelset staat is het definitief gebeurd met de wilde haren. Zelf maakt die 3FM'isering ze natuurlijk helemaal geen fluit uit want cash, maar GU & Mosterd zal je er niet meer zien bij een rocksjo. Veuls te gaap. Ze hebben de laatste tijd natuurlijk ook wel wat meegemaakt, met drummer Taylor Hawkins die eruit naaide en Dave die andere vingers dan die van z'n vrouw met z'n snaar liet spelen. Blijkt een rocker toch een rocker! Maar geen bijster interessante (meer), want 'Your Favorite Toy' gaat het vast goed doen op Pinkpop, maar daar is de haarkleur grijs, het meest verkochte product Tena Lady en de gemiddelde leeftijd 57. Bovendien bestaat dat festival over twee jaar niet meer. Meer nieuwe muziek voor u definitief aan het bier mag: Noah Kahan die eigenlijk Noah BERKENKAMP Kahan heet, en Sepultura, maar die geschiedenis is te ingewikkeld om uit te leggen. Als gedicht van de week gewoon 20x Geert Mak, omdat-ie tijdens het bierdrinken op het plein net niet over de tas van Dorbeck is gekukeld. Proost.