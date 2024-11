Onafhankelijk onderzoek door een externe partij, luidt het devies zodra ergens signalen van grensoverschrijdend gedrag opduiken, en daarmee wordt een traject in gang gezet dat nauwelijks omkeerbaar is. Een traject, kortom, om zorgvuldig mee om te gaan, en alleen uit te besteden aan mensen die weten wat ze doen. Zoals Bezemer & Schubad bijvoorbeeld, een grote speler in het integriteitswezen, onder andere bekend van de karaktermoordaanslag op Gijs van Dijk.

Geerten Waling (mooi haar) en Nard Lodewijk (kennen we niet) van EW Magazine deden onderzoek naar de casus Bedelaar & Soebat, en stuitten op een imposante reeks horrorverhalen. Wat een monumentale teringzooi, dit bedrijf, en daarmee in één korte klap de sector waarvan het marktleider is.

Over die sector gesproken. Waarom lopen daar toch zulke ontzettende debielen in rond?