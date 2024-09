Maggie Smith, professor Minerva uit Harry Potter en Violet Crawly uit Downton Abbey, is dood. Engeland is een stokoude actrice armer. Wel een steengoede actrice, zo steengoed dat ze eigenlijk in alles ooit gespeeld heeft. Dat ze in alles ooit speelde leverde haar dan weer de titel 'Dame' op. In Engeland had Maggie Smith samen met Judi Dench een statuur die vergelijkbaar was met die van koningin Elizabeth. Hoe de Britten met hun helden op leeftijd omgaan, daar kunnen wij wat van leren. Zou ook enorm helpen als onze helden niet zouden uitgroeien tot seniele zeikgekkies (kijken we even naar jou, clown Bassie). Hoe dan ook was Maggie Smith een class act. Ter nagedachtenis tippen wij graag onderstaand fragment, waarin Smith samen met andere Dames uit het vak bept over acteren, ouder worden en elkaar.