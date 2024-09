Raar stuk in de Volkskrant over het gebruik van ketamine. "Ketamine lijkt een partydrug als vele andere. Toch kan het uitgerekend met ‘keta’ flink misgaan: langdurig gebruik tast de blaas aan, met heftige pijnen en soms blijvend letsel tot gevolg." Ja duuuuuhhhhhh. Zoals het gebruik van ALLE DRUGS heel soms leuk is (denken we, geen idee), maar 'langdurig gebruik' in GEEN ENKEL geval slim is. Weet u wat er gebeurt als u de hele dag met de neus in de ketamine hangt? Dan krijgt u pijn aan de leuter. Weet u wat er gebeurt als u ieder weekend xtc neemt? Dan kapt uw lever ermee. Weet u wat er gebeurt als u iedere dag 10 frikandellen naar binnen giet? Dan krijgt u vanzelf een keer een hartaanval. Weet u wat er gebeurt als u iedere dag 10 bier zuipt? Dan krijgt u een dikke pens en wordt u een lui varken maar bent u wel een totale winnaar. Weet u wat er gebeurt als u iedere dag coke snuift? Dan krijgt u een baan in Hilversum. Enzovoorts. In het keta-stuk in de Volkskrant: "Michiel gebruikte zijn eerste ketamine op een feestje, vijf jaar geleden. ‘We hebben een hechte vriendenclub en bijna elke weekend was het raak.’ Na verloop van tijd begon hij ook thuis te gebruiken, alleen, op zijn kamer." Daar heb je het al. En: "Juuls vrienden uit haar Brabantse dorp stopten met ‘keta’ of hielden hun gebruik beperkt tot het weekend. Juul ging door, ook thuis. Deed ze in het begin, toen ze 15 was, twee weekenden met een gram, een paar jaar later gebruikte ze vijf gram per dag." Ketamine een gezellige partydrug? Ja hoor, maar VIJF GRAM PER DAG THUIS?!