Even iets opmerkelijks als opening: zowel in pro-Oekraïense als pro-Russische kringen klinkt nu de overtuiging dat Rusland Oekraïne opzettelijk heeft toegestaan Russisch Kursk binnen te laten vallen. De Estlandse Dmitri van WarTranslated schrijft: "It seems like the Russian border is nothing more than a sieve, allowing anyone to come and go as they please." En ook Nederlands meesterstrateeg Joost had eergisteren al genoeg gezien: "De Russische strategie werkt. Het begint er steeds meer op te lijken dat Rusland de val voor Oekraïne wijd open heeft gezegd.", en gisteren: "Zo vang je vissen. Met een net."

Nu ziet Joost al sinds de val van Kherson in elke Russische nederlaag een meesterzet die de Russische overwinning onvermijdelijk maakt, en zijn pro-Oekraïense kanalen begrijpelijk wantrouwend als iets 'te makkelijk' lijkt. Maar zoals bijna altijd is de saaiste verklaring ook de meest waarschijnlijke: Rusland voert een aanvalsoorlog tegen een veel kleinere, zwakkere vijand en het feit dat Rusland die oorlog niet binnen een maand overtuigend won correspondeert volledig met de gebrekkige slagkracht en incompetentie die er voor nodig is om ineens zelf binnengevallen te worden. En Oekraïne zag en greep die kans, hoe onduidelijk hun eindplan hierin tot nu toe dan ook lijkt; zelfs het Pentagon zegt dit nog niet te weten.

Ondertussen maken Oekraïense civile media doodleuk repo's in Russisch Kursk. Een bijkomstigheid van de incursie is volgens Poetin en Russische media wel dat het aantal militaire vrijwilligers "is verdubbeld", zie onderstaande video.

Het ISW schrijft vandaag over de situatie: "Russian milbloggers claimed that Ukrainian forces continue to advance in Kursk Oblast amid Russian attempts to stabilize the frontline in the area. (...) Russian authorities appear to be largely relying on Russian conscripts, and elements of some regular and irregular military units pulled from less critical sectors of the frontline to address the ongoing Ukrainian incursion, however. (...) Zelensky also stated that Ukrainian forces continue to advance in Kursk Oblast and grow Ukraine's "exchange fund," likely referring to Russian military personnel taken as prisoners of war (POWs). (...) ISW has observed claims and geolocated footage indicating that Ukrainian forces are operating in or near roughly 41 settlements in Kursk Oblast as of August 13, although there are many extremely small settlements and localities within this area that ISW has not included in this count."

Ondertussen legt Rusland nieuwe loopgraven aan, maar liefst 45 kilometer vanaf de Russische grens, en dan niet aan Oekraïense zijde! Veel meer beeld na de breek.

Update 13:08 - Eerste video van Oekraïense drones die hedenochtend exploderen op Savasleyka Air Base in Nizhny Novgorod.