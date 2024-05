Kijk u kunt helemaal gek zijn van Kane of Blüf maar het moet natuurlijk wel lekker klinken. Het hoeft echt niet zo giftig als die uitermate bescheiden Focal Stella Utopiaatjes van de foto hierboven (die u kunt kopen voor een schamele € 134.898 per paar), maar we gooiden een keer iets over Luxman in een topic en daar kwam wel wat reactie op. Derhalve mag u voor één keertje opscheppen over uw audiospulletjes. Misschien bent u wel van de prachtige vintage Japannertjes, zoals die bloedmooie Luxman 309v, of hebt u een nieuwe Accuphase E-800 in de kast. Wellicht bent u meer van de Amerikanen en hebt u een zeer bescheiden Mark Levinson staan, dan maar geen nieuwe keuken, of zo'n geile McIntosh. Voor de platenspeler gaat u vanzelfsprekend voor Japan, Micro Seiki of Denon, en de speakertjes zijn van B&W, Dali, KEF, Focal of Klipsch. De kabeltjes, die komen gewoon uit het Gelderse Vaassen. Van den Hul natuurlijk, u kiest de 3T Cumulus Hybrid, voor € 5.100 per paar, en voor de interlinkjes kiest u deze. ENFIN, roept u maar, het is weekend, we doen wat we willen.