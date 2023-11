Zeau. En nu om het echie. Het Jeugdjournaaldebat. Allemaal leuk & aardig dat gecanvas, geflyer en debatten van het noordoosten tot het zuiden, hier worden vanavond stappen gezet voor een Nederland na Woensdag. Pieter Omtzigt had deze week bezigheden elders en is er niet bij. Of die registerdrogistactuaris uit Enschede had gewoon geen zin in hoedjes, slingers, rolfluitjes, vlaggetjes en DIKKE LOL met politici die elkaar het hele weekend nog voor incompetente rotte nazivis hebben uitgemaakt. Kijken nu het nog kan. Na woensdag is het toedeledokie voor NPO3.

Update: Geert, Dilan & Henri GLORIEUZE winnaars opdracht Bouw Torentje

Update: Video toegevoegd. Spektakel vanaf 41:20