From the river to the next river

De wolf wordt keihard ingehaald door die andere nationale faunaterrorist: de bever. Die vadsige boomknagers hebben we met veel geld en moeite terug binnen de landsgrenzen gekregen, maar nu zijn het er weer te veel. Ze begeven zich in gebieden waar ze niet mogen komen, slopen daar dijken en bomen en kunnen zo ons trotse polderlandje onder water zetten. Dat zorgt ervoor dat beverbiefstuk in Limburg, Brabant en Gelderland al een tijdje op het menu staat en binnenkort pakken ook Oost-Groningen en Drenthe de wapens op. In Westerwolde is nog plek voor twee nieuwe bevers en daarna kunnen alle extra overlastgevers een nekschot krijgen. Een pijnlijk besluit erkent de lokale beverconsulent (zo noemt onze paarse broek zichzelf ook in het weekend, red.), maar het doodschieten van dieren is nu eenmaal het beste voor de dieren. "Als we hier nog meer bevers plaatsen, leidt dat tot ongelukken en vechtpartijen. Dat willen we niet." Nu lijkt een paar mattende platstaarten ons bijzonder vermakelijk, maar de dierenvriendjes willen het niet hebben. Dus hup, die wapens uit het vet en tijd om de natuurlijke selectie eens van een menselijk gezicht te voorzien. Red de wereld, richt uw geladen loop op een bever.

Over bevers gesproken