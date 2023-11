:

Pfff..., telkens weer die onzin dat antidemocratisch gedrag normaal is.

Nee, coalitieonderhandelingen *na* de verkiezingen zijn iets heel anders dan *vooraf* tegenstanders van bijvoorbeeld islamisering uitsluiten. In dat laatste geval zeg je feitelijk tegen miljoenen mensen dat ze niet hoeven te stemmen. Of anders moeten stemmen op een partij die in theorie tegen islamiserig is, maar in de praktijk wel altijd voor méér islamisering stemt.

Daarom is de VVD zo groot.

Maar met democratie heeft dat niks te maken.

Coalitieonderhandelingen achteraf zijn dus een heel ander verhaal. Bovendien ontgaat het kennelijk dat ook een coalitie er voor *alle* kiezers moet zijn. Het landsbelang staat voorop.

Sterker nog, heel lang hadden we geen coalitieakkoorden en zelfs geen partijen of partijdiscipline. Bij elk wetsvoorstel mochten 100 (later 150) kamerleden stemmen, "zonder last of ruggespraak". Simpel gezegd kon een GL-kamerlid tegen hoofddoekjes bij de politie stemmen, ongeacht hoe GL daar over denkt.