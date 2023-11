We hebben echt wel wat van The Beatles in de kast staan, maar helemaal beklijven doet het - ook al staat het mijlenver boven al die crack die tegenwoordig wordt uitgebracht - toch nooit. Misschien zijn we wel niet boomig genoeg om het écht leuk te vinden. Wel een keer The Beatles Revival gezien en dat was prachtig, dus het origineel zal nog wel 1.000x beter geweest zijn. Abbey Road uit 1969 was het laatste 'meesterwerk', daarna kregen we nog Let it Be en toen Lennon in 1980 werd afgeknald was het helemaal voorbij. Vlak voor z'n dood nam Lennon nog wat nummertjes op die later door die mafketel van een Yoko Ono aan Paul McCartney zijn gegeven. Van het nummer Now and Then was de opnamekwaliteit aanvankelijk te slecht, maar met dank aan techniek van Peter Jackson (de filmregisseur van Lord of the Rings, Get Back van The Beatles, maar ook van They Shall Not Grow Old) kon er tóch iets met de tape gedaan worden. En dus is er nu EEN NIEUW NUMMER VAN THE BEATLES. Lennon zingt, Ringo drumt en Paul doet alle andere instrumenten. Ook is er een gitaarpartij van Harrison in verwerkt. Emoverhaaltje hier bij RTL. Hypersymbolisch nummer want de laatste keer dat Lennon & McCartney elkaar zagen zei Lennon: "Think about me every now and then, old friend." Korte film over het nummer na de klik. En dan toch maar het hoogste dankwoord in de Orde van GeenStijl: Beatles, bedankt voor alles wat jullie voor ons hebben gedaan.

Gaat-ie lekker Ringo