Moest even goegelen.

Afkorting van Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs, sinds de Mammoetwet in 1968 overgegaan in het LAVO (Lager Algemeen Voortgezet Onderwijs), dat in het tweede jaar al of niet samenvalt met het lager beroepsonderwijs.

De V.G.L.O-school komt uit de jaren vijftig en is verdwenen.

Er was toen een leerplicht tot en met veertien jaar.

Na de zes klassen van de lagere school was je nog twee jaar leerplichtig. De meeste leerlingen gingen naar het middelbaar onderwijs zoals gymnasium, hbs, mms, huishoudschool, ambachtsschool, mulo of ulo.

Een andere manier was om de lagere school te verlengen met doorstroming naar het V.G.L.O (voortgezet gewoon lager onderwijs).

Het ging hierbij in de meeste gevallen om leerlingen die na het lager onderwijs hun schoolperiode beëindigden en gingen werken.

Dat had je toen nog.

Een deel van boomers moest gewoon op hun 14e gaan werken.

Niks studie.