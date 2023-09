The Rolling Stones komen op 20 oktober met een nieuwe plaat, Hackney Diamonds, de eerste met eigen werk sinds A Bigger Bang uit 2005. Er is zelfs al een single gelanceerd (zie boven). Eigenlijk hebben we niet heel veel verstand van The Stones, behalve dan dat het na Exile on Main Street in 1972 (of telt Some Girls, 1978, nog mee?) wel gedaan was met goede eigen muziek, maar als Stones-fans in de panelen anders bepleiten staan we open voor een deftige luistersessie. Over fans gesproken, de Stones hebben dus SUPERFANS. Heel veel Superfans. Karel Kanits is een Superfan. Sjaak Jorritsma is een Superfan. Luc van der Hoeven is een Superfan. Peter Donks is een Superfan. Big Franky is een Superfan. Cor is een Superfan. Jelle Tadema is een Superfan. Roderick Veuger is een Superfan. Leo Janssens is een Superfan. Gijs Wisselink is een Superfan. Gerard Veldschote is een Superfan. Enzovoorts. Maar wie is nou de Superfan onder de Superfans?