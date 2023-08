Ik ben resoluut tegen. Ff een baby met je meedragen voor 9 maanden is niet niks. Onmogelijk te beschrijven wat dat betekend, en al helemaal voor een vent, zoals ik. De binding die moeder en kind ondergaan in die 9 maanden... De hersens van een vrouw veranderen ook rigoreus. En veel meer wat er speelt. Man, het meeste begrijpen we nog steeds niet, if ever.

En ff over trade-offs. "There are no solutions, only trade-offs" - Thomas Sowell. Te vaak slaat het door naar het negatieve. Het is het niet waard. Man, ga adopteren, Te beginnen in eigen land, europa, het westen.

Voor de rest laat ik het over aan Louise Perry (clip):

twitter.com/triggerpod/status/1557037...

en Alex Kaschuta (clip)

twitter.com/triggerpod/status/1688822...

En als het toch ECHT moet (ffs, nee!)... de draagmoeder heeft ALTIJD het laatste woord. Punt. Onder ALLE omstandigheden.

Mijn god, het morele verval wordt echt....... laat maar....