Mooie tegensteling. Wat is hard werken?

En handje ophouden, Of bijvoorbeeld middels vrijwilligerswerk wat betekenen voor zijn/haar omgeving . Als voor jouw ouders?

Bijvoorbeeld als de handjes-ophouder absoluut buiten zijn/haar wil om is afgekeurd. Ben tegen alle fraude, zeker ook tegen fraude met onze belastingcenten.

Eigenlijk ook tegen zwart werken en het facilitairen ervan. Hopelijk reken jij een bij jouw zwart werkende schilder die niet gewild in een uitkering hangt, ook als fraudeur?

Zo te lezen mag je in elk geval superblij zijn met i.i.g ook een goede gezondheid. Want je klaagt er niet over (noch als het over eventuele huisgenoten gaat).

Het is je van harte gegund, koester het maar want (kan ouwelullerig klinken, maar dat zal me jeuken) Het is je kostbaarste bezit. Waar (het ruilmidddel) centjes bij in het niet vallen.

In veel zo niet alle gemeenten wordt ook veel gedaan om mensen die niet 1, 2 , 3 meer mee kunnen doen in de maatschappij, toch nuttig werk te laten verrichten. Zoek maar eens op sociale werkverlening. Zul je zien hoe groot dit is gegroeid.

Zeer velen zijn er inmiddels wel achter dat werk de sleutel is naar veel, zo niet alles. Koester het maar.