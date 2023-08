In Duitsland gaat de de-industrialisering hard.

Ik zit in het Europese Management Team van een Amerikaans bedrijf met 9 vestigingen in Europa.

Wij zijn actief in een uiterst energie-intensieve industrie. Wij gebruiken in 1 week evenveel stroom als 5.000 huishoudens in een jaar.

De 'Energiewende' heeft ervoor gezorgd dat de stroomprijs in D enorm gestegen is, zo sterk dat het vrijwel de hele winstmarge opgeslokt heeft.

Onze 2 vestigingen in Duitsland staan nog niet helemaal op omkiepen, maar we doen ons stinkende best om sluiting te voorkomen; per 1 sept. 5% personeel eruit en 35u/wk werken ipv. 38.

Aan de andere kant proberen we met klanten nieuwe prijzen te onderhandelen, om de winstgevendheid te verbeteren.

Mocht daar binnen een half jaar geen verbetering in komen, dan is op zijn laatst einde Q2 2024 klaar. Dan wordt de productie naar het voormalig Oostblok en/of de VS verplaatst en dan staan er ruim 1200 mensen op straat.

En dat allemaal voor de klimaathoax.