Fantastische dirigent of zo hoor maar op een respectabel weblog hebben we het over de dingen die er wel toe doen: z'n neus. Daily Mail spreekt vrij naar 'blackface' alvast van "Jewface" dus dan weet je dat dit gewoon een heel gewogen en gematigde dag wordt op de marktplaats van ideeën. Laten we naar goed academisch gebruik eens beginnen met het googelen van "Leonard Bernstein Nose".

Onze voorlopige conclusie: De onderstaande tweet legt het minst gunstige frame uit de trailer naast de meest gunstige neusfoto van Bernstein en dan lijkt het inderdaad buiten proportie. Andere frames afgezet tegen andere foto's schetsen toch een iets vergeeflijker beeld van De Neus (van Bradley). Ook was Bernsteins neus op gevorderde leeftijd beduidend groter dan daarvoor, maar dat zie je vaker, zowel in die regionen als erbuiten.



INSTANT UPDATE: Hahahah YES. De drie kinderen van Leonard Bernstein laten in een persverklaring weten achter de neus van Bradley te staan. "(...) It happens to be true that Leonard Bernstein had a nice, big nose. Bradley chose makeup to amplify his resemblance, and we're perfectly fine with that. (...)"

today's online discourse

scheids dit is al iets beter toch?

"slightly nose-ier"

Context

"Sinister"!

het blijft maar geven!

Au, wel