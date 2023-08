Natuurlijk lopen de schattingen uiteen. Afhankelijk van welk klimaatmodel of naar welke klimaatwetenschapper je luistert.

Eén ding blijf een feit inzake verwachtingen -dus geen voorspellingen- bij complexe systemen als het klimaat is de onzekerheidsfactor enorm. Men spreekt dus ook van ‘het onzekerheid monster’.

Wat het is met de input in het onderzoek is dit:

Je hebt de data die bekend is, je hebt die waarvan bekend is dat die niet bekend is enje hebt de data waarvan niet bekend is dat die onbekend is.

Dat grote delen van de aarde onbewoonbaar zouden worden is dus geen wetenschappelijke conclusie, eerder een aanname gebasseerd op een bepaald weermodel waarvan onduidelijk is welke data er in is gegaan.

Het probleem met de gepolitiseerde klimaathype is dat een gelovige lastig te overtuigen is, de dogmatiek staat in de weg.