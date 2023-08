Omdat Mosterd niks van muziek begrijpt stond Dr. Dre's The Next Episode niet in de 50 Jaar Hiphop Top-8, maar dat zetten we hier dus even per omweg via Trinidad recht. Bovenstaande fragmentje ging met 5.805.449 LIKES enorm viral op Insta. En ons redactiestatuut schrijft voor dat video's na 5.805.448 likes uw overweging waard zijn. Gehele video heerlijk na de breek.

Hele video!