Componist, gevleugelde vriend, kookboekenschrijver en allround levensgenieter Tonny Eyk leeft dus nog. In de herfst van zijn leven (83 jaren oud inmiddels) weet hij dat wraak een gerecht is dat je koud moet serveren. In zijn culinaire column Ici Teun in het gerenommeerde magazine Ditjes en Datjes maakt hij in het augustusnummer korte metten met culinair journalist van onder meer NRC Joël Broekaert. Die laatste vertelde in een interview in de Volkskrant op zaterdag 25 november 2017 (!) dat hij was wezen dineren bij Paul Bocuse - volgens velen de Paus van de Franse cuisine - in Collonges-au-Mont-d’Or om aldaar groots en meeslepend over zijn nek te gaan in 'zo'n potsierlijk toilet, met een bijna gouden pot' (een anekdote die Broekaert overigens in een andere versie al in 2014 in Vrij Nederland aan het papier toevertrouwde). Teun Eikelboom zoals Eyk in het echt heet is - zes jaar later - nog steeds woedend. "Treurig en onbegrijpelijk. De Nederlandse driesterrenkok Jonnie Boer heeft nog met Joël Broekaert samengewerkt voor een boek, evenals Chef Bijdendijk. Waar is het respect voor Paul Bocuse gebleven? Kotsen bij Bocuse! Hoe bedenk je het? Ik heb mijn NRC-abonnement opgezegd. Wat een bofkont dat die Joël Broekaert niet in Frankrijk woont. Ik heb de klompen gezien waarmee Franse koks in de keuken lopen….en dat kan heel hard aankomen." De kostelijke column met de stokoude anekdote over Broekaert, culinair creëeren 'ik krijg wel genoeg van het alsmaar fermenteren van groenten, smakeloze happen, pureren, umami-onzin en daarbij komt restaurant ‘Loetje’ ook nog eens met een plantaardige biefstuk!' en waar u in Amsterdam nog wel een fatsoenlijk stukje vlees kunt bestellen, vindt u hier. Hadden we al gezegd dat Tonny Eyk dus nog leeft?